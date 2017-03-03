Bodrum'da iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda, 363 gram esrar ve 314 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıklarını belirlediği M.Y. ve A.K.'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, geçen 1 Mart'ta harekete geçen polis, iki şüpheliyi Gümbet Mahallesi'nde uyuşturucu satmak isterken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerindeki aramada satışa hazır halde poşetlenmiy toplam 363 gram esrar, kaldıkları evlerdeki aramalarda da 314 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA