Bodrum'da Karadeniz rüzgarı esti

BODRUM'da bugün dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Kadırga Yayla Şenliği, turistik kentte Karadeniz havası estirdi. Karadeniz türküleri söylendi, yöresel yemekler yendi, horonlar tepildi, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bodrum Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kızılağaç Arenası'nda Karadeniz Kadırga Yayla Şenliği dördüncü kez gerçekleştirildi. İlçede Karadeniz havası estirdi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik'in de izlediği şenliklere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şenlik alanında kurulan çadırlarda Karadeniz'in ünlü yemeklerinden Kuymak (Mıhlama), Akçaabat köftesi, peynirleri ve çeşitli yiyecekleri satışa sunuldu. Şenlikte Karadenizliler, kemençe ve tulum ezgileri eşliğinde horon tepti. Renkli görüntüler oluştu. Dernek Genel Sekreteri Yener Çelik, 'Bodrum'da yaşayan bazı Karadenizli çocuklardan, kemençe, tulum görmeyeni, dinleyemeyeni var. Bu nedenle kültürümüzü yaşatmak ve aynı zamanda aramızdaki birlik beraberlik ve dayanışma duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz' dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'da bu tür şenliklerin, Karadenizliler'in kendi yöresel etkinlikleriyle Bodrum'da kültürlerini yaşattıklarını ve eğlencelerle mesafelerin kapanmasına vesile olduğunu söyledi. Şenlik horon ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

DHA