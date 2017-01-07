Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Bodrum'da lodos tekne batırdı

Bodrum'da lodos tekne batırdı
13:127 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Bodrum'da lodos tekne batırdı
Bodrum'da lodos tekne batırdı

BODRUM'da gece etkili olan lodosta, Kumbahçe Mahallesi'ndeki yedieminde bulunan tekne battı. Tekne vinç yardımıyla kurtarılarak, Yalıçiftlik'e bakımının yapılması için götürüldü.
Bodrum'da dün akşam saatteki kızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos ve sağanak yağmur etkili oldu. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilindeki yedieminde duran bir tekne dev dalgaların etkisiyle yarısına kadar battı. Üzerinde isim yazmayan, can simitlerinde ise 'İrem' yazısı görülen 15 metre uzunluğundaki teknede, maddi hasar oluştu.
Mülteci kaçakçılığında kullanıldığı, suçüstü yapıldığında yediemine alınarak kıyıda bağlandığı belirtilen tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Camları kırılan, motor bölümü su alan, arka tarafında ise yarık oluşan tekne, tamir ve bakımı için Yalıçiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar