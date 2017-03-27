Bodrum'da sezonun ilk turistlerine çiçekli karşılama

BODRUM'a tatile gelen ilk turist kafilesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nda karanfillerle karşılandı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'na 2017 sezonun ilk yurtdışı uçuşuyla turistler geldi. Londra'dan Easy Jet uçağıyla gelen 163 yolcu çiçeklerle karşılandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan, Başmüdür Yardımcısı Hasan Tosun, TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve Havaş İstasyon Müdürü Fatma Abatay tarafından karşılanan turistlere, karanfil verildi. Turistler ise çiçekli karşılama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler, bagajlarını aldıktan sonra otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Havalimanına yurtdışından haftada 2 uçağın ineceği ve nisan ayından itibaren ise bu uçuşların artacağı belirtildi.

DHA