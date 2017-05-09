Bodrum'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde etkili olan şiddetli lodos; tekneleri sürükledi, turistik tesislerin masa ve sandalyelerini denize götürdü, bir balıkçı teknesi de battı.

Bodrum'da bu sabah başlayarak öğle saatlerinde hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kenttekiler yolda yürümekte zorluk çekti. Sahillerde ve plajlarda sezonu açan restoran ve otellerin masa ile sandalyeleri sürüklendi. Esnaftan bazıları, şezlonglarını denizden topladı. Sahilden 80 metre açıkta demirli olan 'Çılgın' isimli 18 metrelik motor yat, demir tarayarak karaya kadar geldi ve su alıp batmaya başladı. Ağır hasar alan yatı kurtarmaya çalışan gemiciler, çok zor anlar yaşadı. Bir gemici, iskele ile tekne arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca iki ayrı motor yat ise kaptanları tarafından tam karaya oturacakken son anda kurtarıldı. Sahildeki restoran ve kafetaryaların ahşap iskeleleri parçalandı. Bugün yapılması gereken Bodrum- İstanköy (Kos) İstanköy- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Ortakent ve Turgutreis'te küçük balıkçı kayıkları, karaya sürüklendi. Ayrıca bir balıkçı teknesi battı. Liman Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri sık sık uyarılarda bulunarak teknelerin limandan dışarı çıkmamasını ve denize açılmamalırın istedi. Bodrum'da süren fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Kafeterya işletmecisi Selma Algün, 'Genellikle mayıs aylarında böyle lodos olmazdı. Tüm sahil düzenlemelerimizi yapmıştık. Ancak lodos fırtınasıyla gelen dev dalgalar, tüm emeklerimizi aldı götürdü. Birçok işyeri sular altında kaldı' dedi.

DHA