Bodrum'dan Suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki okullarda, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye gönderilmek için 2 bin öğrencinin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kırtasiye malzemesi toplandı.

Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği proje kapsamında Suriye'deki öğrenciler için kırtasiye malzemesi toplandı. Bodrum Yarımadası'ndaki özel ve resmi okulların desteği ile kampanya çığ gibi büyüdü. Sadece Bodrum'da hazırlanan kırtasiye malzemeleri, 2 bin öğrencinin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak boyuta ulaştı. Toplanan koliler dolusu kırtasiye malzemesi, Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda düzenlenen törenle bir TIR ve kamyonete yüklenerek Suriye'ye göndedrilmek üzere Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplama merkezine uğurlandı. Yardımların El-Bab ve Münbiç'teki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılacağı bildirildi.

Bodrum Kaymakam Bekir Yılmaz, "Suriye'de büyük bir zulüm var. Çocukların hepsi masum. O çocuklar için bir şeyler yapabilmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

DHA