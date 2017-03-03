Boeing Danimarka Hükümeti’ni dava etti

– Dünyanın en büyük uçak yapım şirketlerinden Boeing Danimarka Hükümeti’ni ‘haksız yere’ gerekli olan dokümanlara erişiminin engellenerek Danimarka’nın savaş uçaklarının yenilenme ihalesini kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle dava etti.

Boeing’ten yapılan açıklamada ‘‘Boeing ,savaş uçağı ihalesinde değerlendirmeye temel olabilecek dökümanlara ulaşmamıza olanak sağlamadığı için Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine dava başvurusunda bulunmuştur’’ denildi.

Danimarka Hükümeti geçtiğimiz yıl Haziran ayında Boeing’in F/A 18 Super Hornets uçaklarının yerine Lockheed Martin firmasının F35 Lightning II uçaklarının tercih edildiğini açıklamıştı.

Danimarka, İngiltere, Kanada ve Türkiye ile birlikte, F35'lerin geliştirilmesi projesine katılan dokuz ülkeden birisi.

DHA