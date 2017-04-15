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İstanbul Haberi: Boğazda 'Hayır ' zinciri

Boğazda 'Hayır ' zinciri

15:4615 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Boğazda 'Hayır ' zinciri
Boğazda 'Hayır ' zinciri

Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda bir araya gelenler İstanbul boğazı kıyısında  el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu. 

Ortaköy ile Emirgan arasındaki sahil yolunda belirlenen 18 noktada çok sayıda kişi, 'Hayır için el ele' etkinliğinde bir araya geldi.  

Ellerinde Türk bayrağı katılımcılar  sık sık İzmir Marşı'nı söyledi, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Etkinlikte belirlenen noktalarda buluşanlar aynı anda el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Zincirdekiler, bu esnada sahilde yürüyüş yapanlara da 'hayır' bildirileri dağıttı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda, katılımcılar aynı anda belirlenen noktalarda 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sırada Boğaz semalarında renkli görüntüler oluştu.

  

DHA

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