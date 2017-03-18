Boğazı kesilerek öldürülüp demiryoluna atılan gencin cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde bıçakla boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi demiryoluna atılan 31 yaşındaki Soner Arlı’nın, iddiaya göre bedava yemek ve haraca bağlamak istediği lokantacı 32 yaşındaki Engin İ. tarafından öldürülerek yanında çalışan Özbekistanlı iki çalışanı ile birlikte rayların üzerine bırakıldığı ortaya çıktı.

Konya- İzmir seferini yapan yük treninin makinisti, geçen cuma günü saat 06.00 sıralarında Akşehir İlçesi Kozağaç Mahallesi yakınlarındaki rayların üzerinde bir kişinin yattığını fark etti. Bunun üzerine treni durdurup, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemede, yerde kanlar içinde yatan kişinin Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'ne bağlı olay yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilçiftlik Beldesi'nde oturan Soner Arlı olduğunu ve boğazından kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Vücudunda da yara izleri bulunan Arlı’nın cesedi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma, Arlı’yı öldüren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yeşilçiftlik Beldesi’nde araştırma yapan jandarma ekipleri Soner Arlı’nın beldedeki bir akaryakıt istasyonunda lokanta işleten 32 yaşındaki Engin İ. ile kavga ettiğini ve aralarında husumet bulunduğunu öğrendi. Petrol istasyonuna giden jandarma ekipleri lokanta sahibi Engin İ. ile yanında çalışan Özbekistanlı 23 yaşındaki Mustafokulov K. ile 22 yaşındaki Abdurrakhmanov A.’yı gözaltına aldı.

Sorgusunda suçunu itiraf etitği belirtilen Engin İ.’nin, bedava yemek ve haraca bağlamak istediği için olay günü lokantaya gelen Soner Arlı’yı önce dövdükleri, sonra kendisinin bıçakla boğazını keserek öldürdüğü, ardından da tren raylarına bıraktıkları yönünde ifade verdiği öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA