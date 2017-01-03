Bölge Trafik İstasyonu'na bombalı saldırıya 9 ömürboyu ve bin 420 yıl hapis istemi

DiYARBAKIR'da, Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na 15 Ağustos 2016 günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen ve 5'i polis, 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4'ü tutuklu 8 şüpheli hakkında, 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve bin 420'şer yıl, tutuksuz 2 kişi için ise 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

10 ton patlayıcı yüklü kamyon ile gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz, 4'ü firari 10 sanık hakkında 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Mala zarar verme', 'Kamu malına zarar verme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'Kasten öldürme' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve bin 420'şer yıl, tutuksuz 2 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıl hapis cezası istendi.

8.5 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Bombalı saldırının bir kamyon ile yapıldığının tespit edildiğini kaydeden savcı, patlama nedeniyle nizamiye girişinde 8.5 metre derinliğinde çukur oluştuğunu, olaydan sonra dağılan parçalardan aracın motor şasi numarasının bulunduğunu ve yapılan karşılaştırmada kamyonun çalıntı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerden Aziz Y.'nin gasp edip örgüt mensuplarına teslim ettiği kamyona, kırsal alanda bomba yüklendiğini belirten savcı, teröristlerin bomba yüklü araç ile Bölge Trafik İstasyonu'na geldiğini kaydetti. Bomba yüklü kamyonu süren örgüt mensubunun aracı polis noktası önünde durdurduktan sonra inerek kaçtığını belirten savcı, hemen arkasından bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını vurguladı.

'KENDİSİNE MUSA KOMİSER DİYEN KİŞİ KAMYONUMU ALDI'

Saldırının yapıldığı kamyonun sürücüsü olan şüpheli Aziz Y. ise iddianameye yansıyan ifadesinde, yüklediği kumu Mardin'e götürürken önünü kesen bir araçtan inen silahlı 2 kişinin kendisini tehdit ederek kamyonunu aldıklarını söyledi. İki kişinin kamyondaki kumu araziye boşaltıp, kendisinin el, ayak ve gözlerini bağladıklarını anlatan Aziz Y. şunları anlattı:

"Kendilerine kim olduğunu sorduğumda 'Ben Musa Komiserim. Hiç bu bölgede benim adımı duymadın mı, Seni ihbar etmişler. Çınar'da askerlerimizi, polislerimizi şehit ettiriyorsunuz, aracında silah ve bomba taşıyormuşsun' dedi. Silah doğrultarak beni kamyonun arka tarafındaki koltuklara attılar. Yolda giderken bu şahısların polis olmadığını, PKK terör örgütü mensubu olduklarını anladım. Köy yolunda bir saat gittikten sonra beni indirdiler. Beni bir ağacın altına kadar sürüklediler. Etrafımda toplam 5 şahıs vardı. Bunların hepsini de Kalaşnikof tüfek vardı. Kendini Musa Komiser olarak tanıtan kişi, kamyonumla bir yere mermi götüreceklerini, daha sonra beni bırakacaklarını söyledi. Benim terör örgütleriyle alakam yoktur."

SAVCI: ARACINI KENDİ İSTEĞİ İLE TERÖRİSTLERE VERDİ

İddianamedeki değerlendirmede, Aziz Y.'nin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğunu belirten savcı, şüphelinin kamyonunu bombalı eylemde kullanılacağını bilerek teröristlere teslim ettiğini kaydetti.

Bismil yolu üzerinde bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK terör örgütü mensuplarında 15 Ağustos 2016 günü düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) şehit olurken; polis memuru Ahmet Gülbahar'ın 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) yaşamını yitirdi, 46 kişi ise yaralandı.

DHA