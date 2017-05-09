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Kocaeli Haberi: Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

18:139 Mayıs 2017
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Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Bolu ile birlikte İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılarak bazı belge ve evraklar ile dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolleri ardından emniyete götürüldü.

 

DHA

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