Bolu, tünelle getirilecek kaynak suyunu içecek

BOLU'da, musluklardan damacana suyu kalitesinde içme suyu akması için yapımına başlanan 3 bin 600 metre uzunluğundaki tünelin bin 700 metrelik bölümü tamamlandı. Karadere suyunu şehre getirecek tünel ve 8 kilometrelik isale hattının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bolu Belediyesi, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karadere Köyü mevkisindeki kaynak suyunun kente kazandırılması için çalışma başlattı. 3 bin 600 metresi tünel, 8 kilometrelik bölümü isale hattından oluşan Karadere içme suyu projesinde sona yaklaşılıyor. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, dağın Yedigöller tarafındaki kaynak suyunun şehre getirilmesi için bin 700 metrelik bölümü açılan tünelde inceleme yaptı. Dağın iki tarafından yapılan kazı ile ilgili bilgi alan Başkan Yılmaz, tünelin bu aşamaya gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Bolu Dağı Tüneli'nin toplamda 3 bin 300 metre, Karadere suyunu şehre getirecek tünelin ise 3 bin 600 metre olacağını belirten Başkan Yılmaz şöyle dedi:

"Biz bu tüneli kendi imkânlarımızla açıyoruz. Uzun bir mücadelenin eseridir bu tünel. Tünel yapmak ekonomik açıdan çok zor görünse de bizim için önemli olan suyun tahsis edilmesiydi. Şuan bu sular tahsis edildi ve tünel yapımına başlandı. Burası ile ilgili neredeyse ömrümüzü verdik. 10 yıllık dişe diş bir mücadele sonrası bu aşamaya geldik."

SANİYEDE 300 LİTRE

Başkan Yılmaz, tünel ve tünelden sonra 8 kilometrelik isale hattının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"İnşallah bir aksilik olmaz ve 2017 sonunda mercan balıklarının yaşadığı bu suları, daha doğrusu kaynak sularını Bolu içmeye başlar. Bütün heyecanımız bu. Bizim gönlümüzden geçen tünelin en kısa sürede bitmesi ve Bolu halkına en kısa zamanda musluklarından memba suyu akıtmak."

Projenin tamamlanması ile kentin içme suyu ihtiyacı Karadere'den gelecek ve saniyede akacak 300 litrelik kaynak suyu ile karşılanacak.

DHA