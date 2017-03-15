Bolu'da 10 askerin yargılandığı FETÖ davasında ara karar

BOLU'da, 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 8 gün süren ilk duruşmasında ara karar veren mahkeme, 2'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3 tutuklu sanığın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Duruşmada, 'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunma yapması ardından 86 asker tanık olarak dinlendi. Tanık askerler, 15 Temmuz gecesi tugayda yaşananları anlattı.

Tutuklu sanıklar Güneşer, Ceylan ve Kıyak'ın avukatları, söz konusu suçlamalarla ilgil somut deliller bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu kaldıkları sürenin de gözetilerek müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatların savunma yapması ardından ara karar veren mahkeem, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçesiyle Güneşer, Ceylan ve Kıyak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca 2'nci Komando Tugayı eski komutan vekilleri Albay Cahit Tirindaz, Albay Aziz Çetinkaya, Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya ve Güneşer'in darbe girişiminde geçici görevde bulunduğu Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki 34'üncü Hudut Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Ali Salnur'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DHA