Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede

BOLU'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kentte esnaflık yapan 3 kişi, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.

DHA