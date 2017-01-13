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Bolu Haberi: Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede

Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede
11:0813 Ocak 2017
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Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede
Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede

BOLU'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kentte esnaflık yapan 3 kişi, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.

 

DHA

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