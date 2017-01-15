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İstanbul Haberi: Bolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
13:5315 Ocak 2017
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Bolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

BOLU'da kontrol noktasında durdurulan TIR'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent girişinde yaptıkları denetimde İstanbul yönüne giden bir TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, dorse kısmında ve çekici bölümündeki gizli bölmelere saklanmış halde 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el konulurken TIR sürücüsü M.M. de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.M. adliyeye sevk edildi. TIR'ın doğu illerinden aldığı kaçak sigaraları İstanbul'a götürdüğü belirtildi.

 

DHA

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