Bolu'da 9 çift 14 Şubat'ta evlendi

BOLU'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 9 çift nikah masasına oturdu.

Nikahlarını özel bir günde kıydırıp daha anlamlı hale getirmek isteyen genç çiftler, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Nikah Salonu'nda yoğunluğa yol açtı. 9 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah yaparak hayatlarını birleştirdi. Aylar öncesinden 14 Şubat için kayıt yaptıran çiftler 'Evet' diyerek dünya evine girdi. 30 yaşındaki Erdal Erişmiş ile kendisiyle aynı yaştaki eşi Ebru Yeşiloğlu da 14 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kıydı. Başkan Yılmaz, çifte gül demeti, cumhuriyet altını ve Türk bayrağı hediye etti. Başkan Yılmaz, genç çifte ayrıca isimleri adına ekilmiş fidanın belgesini verdi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Yılmaz, birbirlerine karşı saygılı olmalarını tavsiye ederek üç çocuk yapmalarını istedi. 14 Şubat'ta evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erişmiş, "Böylesi bir günü özellikle seçtik. Daha anlamlı olsun istedik" dedi.

DHA