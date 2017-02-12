Bolu'da belediye binası inşaatından düşen 2 işçi yaralandı

BOLU'da belediye binası inşaatında çalışan 2 işçi, kalıp çakmak yapmak için üzerine çıktıkları iskeledeki tahtaların kırılmasıyla beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 10.15 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan belediye binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp çalışması yapan Veysel Cetük ile Yılmaz Kaymaz, üzerinde bulundukları iskeledeki tahtaların kırılması sonucu beton zemine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Veysel Cetük ile Yılmaz Kaymaz yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Cetük ile Kaymaz, işçiler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı. Yaralı işçiler kaldırıldıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA