Bolu'da 'ByLock' kullandığı iddia edilen avukat tutuklandı

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına altına alınan avukat Özgür B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu Barosu avukatlarından Özgür B., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özgür B., Emniyet'teki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı iddia edilen Özgür B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Avukat Özgür B., daha önce avukatlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DHA