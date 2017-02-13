Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karabük Haberi: Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede

Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede
11:4613 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede
Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Teğmen E.Ç. ile H.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan Teğmen E.Ç. İstanbul, H.T. ise Karabük'te polis ekipleri tarafından yakalandı. Kentte örgütün eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirkette çalışan ve 'abla' olduğu ileri sürülen H.T. ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Teğmen E.Ç., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar