Bolu'da karıkoca, sobadan sızan gazdan öldü

BOLU'da 52 yaşındaki Emine ve 53 yaşındaki Muzaffer Çavdar çifti, yalnız yaşadıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Ovadüzü Mahallesi'nde oturan Çavdar çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan üst kat komşuları şüphelenip zile bastı, telefonla aradı. Kapıyı ve telefonu açan olmaması üzerine çiftin yakınlarına haber verildi. Kapıyı kırarak içeriye giren Muzaffer Çavdar'ın damadı, sobanın bulunduğu odada kayınpederi ve kayınvalidesini yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine ve Muzaffer Çavdar'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, camları açılarak havalandırılan evde inceleme yaptı. Bu sırada çiftin yakınları ve komşuları evin önünde gözyaşı döktü. Polis ve savcının evde yaptığı incelemeden sonra çiftin cesetleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA