Bolu'da lodos çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

BOLU’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, kentin çeşitli noktalarındaki ağaçlar devrildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle Doğancı Mahallesi’ndeki bir yurdun çatısında bulunan malzemeler uçtu. Rüzgar nedeniyle çatıda bulunan saç parçaları etrafa yayıldı. Parçaların karayoluna da gelmesi nedeniyle Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Bolu-Mudurnu Karayolu’nda trafik kontrollü sağlandı.

Kentin çeşitli noktalarındada lodos nedeniyle ağaçlar devrildi. Akpınar Mahallesi’nde bulunan bir ağaç fırtınaya dayanamayarak elektrik tellerini devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Aktaş, Akpınar ve Semerkant mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Olumsuz hava şartlarının ana hatlarda oluşturduğu arızalar nedeniyle Sümer, Tabaklar, Büyük Cami ve Tepecik mahallelerinde elektrik hizmeti sağlanamadı. Umutkent ve Yaşamkent mahallelerinin de bazı bölgelerinde de elektrik kesintisi meydana geldi. Lodos ve fırtına daha sonra yerini kar yağışına bıraktı.

DHA