Bolu'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde 19 yaşındaki Zekai Taşdelen öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı üzerinden geçen çevre yolunda meydana geldi. Ercan Gencer yönetimindeki 61 AV 439 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı Zekai Taşdelen, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılardan Zekai Taşdelen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA