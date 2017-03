Bolu'da sahipsiz hayvan kalmayacak

BOLU Belediyesi, sokaklarda sahipsiz gezen kedi, köpek, at, eşek gibi hayvanları, bakım ve tedavilerini yapıp sahiplendirmek için çalışma başlattı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, "Bolu sınırları içerisinde hiç bir canlı sahipsiz kalmayacak. Sahipsiz olanların sahibi Bolu Belediyesi olacak" dedi.

Bolu Belediyesi, il genelinde sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte proje hazırladı. 1.5 milyon TL'ye mal olması beklenen proje kapsamında yaklaşık 10 bin hayvanın rehabilite edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında kedi, köpek gibi sokak hayvanları kısırlaştırılacak, tüm hayvanların bakım ve tedavileri yapılarak sahiplendirilmeleri sağlanacak. Proje için belediyenin Yukarı Soku mevkisindeki hayvan barınağı ek tesislerle genişletildi. Hayvanlar için alttan ısıtmalı yeni barınma yerleri ile bakım ve ameliyat üniteleri yapıldı.

BAKIMLARI YAPILIP SAHİPLENDİRİLECEK

Başkan Yardımcısı Ağcan, il genelindeki tüm sahipsiz hayvanlar için proje hazırladıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Bunların hem bakımını hem de kısırlaştırma işlemlerini yapmak, ardından da sahiplendirmek için çalışma yürüteceğiz. Sahiplenilmeyen hayvanların bakımını da yapacağız, böyle bir proje yürütüyoruz. Şu an itibariyle haftada 200'e yakın kısırlaştırma yapıyoruz. 1.5 milyon TL kaynak gerektiren bir proje. Bu kaynağın 1 milyon TL'sinin Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı yönünde Orman ve Su İşleri Bakanımızın sözü var. Projeyi 1 ya da 1.5 yılda bitirmeyi planlıyoruz."

Sahipsiz at, eşek gibi hayvanların da burada bakımını yapacaklarını belirten Başkan Ağcan, "Bolu sınırları içerisinde hiç bir canlı sahipsiz kalmayacak. Sahipsiz olanların sahibi Bolu Belediyesi olacak" diye konuştu.

DHA