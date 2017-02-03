Bolu'da soğuk ve açlıktan bitkin düşen 4 köpek barınağa alındı

BOLU'da, karla kaplı Aladağ bölgesinde soğuk ve açlık nedeniyle bitkin düşen 4 sokak köpeği belediye hayvan barınağında tedaviye alındı.

Aladağ'da Bayıklar Köyü mevkisinde soğuk ve açlıkla mücadele ederken bitkin düşen köpekleri gören köylüler belediyeye haber verdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan köpekleri önce mama ile besledi, sonra da kamyonetle belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. Köpekler, barınakta tedaviye alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcıs İhsan Ağcan, bir vatandaşın ihbarı üzerine köpeklerin bulunduğu yere gittiklerini söyleyerek, "Köpekler uzun süre açlık ve soğukla mücadele etmiş. Çok bitkin haldeydiler. Şimdi onlar bizim korumamız altında. Bolu’daki hiçbir canlı sahipsiz değil. Bolu Belediyesi olarak başta sokak hayvanları olmak üzere birçok canlıya sahip çıkıyoruz" dedi.

DHA