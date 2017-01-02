Bolu'da şüpheli poşet paniği

BOLU'da, halkın yoğun olduğu Demokrasi Meydanı'nda ağacın altına bırakılan poşet paniğe yol açtı. Fünye ile patlatılan poşetten kıyafet çıktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde oturma alanlarının bulunduğu Demokrasi Meydanı'nda ağacın altına bırakılan poşeti gören zabıta ekipleri polise haber verdi. Polis ekipleri, alanı boşaltıp güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Güvenlik şeridini geçerek poşetin yakınına yatan köpek zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı da önce seyyar sinyal kesici jammer ile güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı, ardından yanına yaklaştığı poşete yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Poşetten kıyafet çıktı. Meydan, polisin çalışması tamamlandıktan sonra yeniden açıldı.

DHA