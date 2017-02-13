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Bolu Haberi: Bolu'da terör operasyonu 7 gözaltı

Bolu'da terör operasyonu 7 gözaltı
21:5813 Şubat 2017
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Bolu'da terör operasyonu 7 gözaltı
Bolu'da terör operasyonu 7 gözaltı

BOLU'da Polis Özel Harekat ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda sosyal medya aracılığıyla terör örgütü progapandası yaptıkları iddiasıyla aralarında öğrenci ve esnafların bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ev ve işyerlerine baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken bazı dijital cihazlara incelenmek üzere el konuldu. Aralarında üniversite öğrencisi ve esnaflarında bulunduğu D.K.,H.K., R.D.Ö., D.K., M.K.,F.S. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA

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