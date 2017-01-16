Bolu'dan Halep'e insani yardım malzemesi

BOLU'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu TIR dualarla uğurlandı.

'Halep sahipsiz değildir' sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemeleri TIR'a yüklendi. Demokrasi Meydanı'nda yapılan uğurlama törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. İl Başkanı Doğanay, "Halep'te zorlu şartlarda yaşayan insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Kış şartlarında yardım bekleyen insanlar var. Biz de yardım malzemelerini dağıtmak için Halep'e doğru yola çıkıyoruz. Oradaki insanlara ulaşıp ihtiyaç duydukarı yardım malzemelerini teslim edeceğiz" dedi. Ardından yardım TIR'ı, dualar eşliğinde Bolu'dan yola çıktı.

DHA