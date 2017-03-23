Bolu'ya gelen Ümit Özdağ'ı ülkücü grup protesto etti(2)

FETÖ İLE BİRLİKTE TSK'YA KUMPAS KURDUN

Referandum çalışmaları nedeniyle Bolu'ya gelen MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, akşam saatlerinde bir restoranda vatandaşlarla buluştu. Salonu dolduran yaklaşık 200 kişiye seslenen Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'a tepki göstererek, "Bir terör örgütünün mektubunu dünyaya okudunuz. Kimmiş terör örgütleriyle iç içe yan yana olan Sizsiniz. Binali Yıldırım, Iğdır'da yaptığı konuşmada Türk milliyetçilerine çamur attı. FETÖ bizi kandırmış. Şimdi buna aslında cevap vermemek gerek ama Binali Yıldırım, sen terör örgütünün terör örgütü olduğunu anlaman için 12 seneye ihtiyaç duydun. Çocuklar bile biliyordu sen bilmiyordun, anlamıyordun. O silahlı terör örgütüyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurdun. O terör örgütüne İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'nı sen teslim ettin. Bize çamur atma, çamur senin yüzünde. Sayın Başbakan, senin bir belediye başkanın, bir utanmaz adam, bir ahlaksız adam dedi ki 'Bazı kanı bozuklar 1923'de darbe yaptılar. Osmanlıyı yıktılar Cumhuriyet'i kurdular.' O adam hala senin belediye başkanın. Sen ona ne cevap verdin sen onu bir söyle. Ona hangi cezayı verdin Partinden attın mı Hayır. Türk Bayrağı'nı indirip bundan önceki devletimizin bayrağını çeken Karacabey belediye başkanına 'Sen ne yapıyorsun' dedin mi Hayır" diye konuştu.

BARZANİ DENEN AHLAKSIZ KERKÜK KALESİNE BAYRAK ÇEKTİ SUSTUNUZ

Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı çekilmesine de tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"Barzani'yi ülkeye getirdiniz ve uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen adamın flamasını Türkiye'de Türk sancağının yanına çektiniz. Utanmadınız bunu yapmaya. Bütün dünyada bu adamın liderlerle çekilmiş ları var. Hepsinde Irak bayrağı var hiç bölgesel yönetim bayrağı yok. Yetmedi, Barzani denen ahlaksız Kerkük'te Kerkük kalesine bayrak çekti. Birleşmiş Milletler bile eleştirdi siz sustunuz.

DHA