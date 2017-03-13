Bomba korkusu yaşatan valizi bırakan 2 kişi aranıyor

OSMANİYE'de elektrik trafosu panosunun yanına bırakılan valiz, bomba paniği yaşattı.

Alibeyli Mahallesi Aktar Caddesi'nde dün akşam kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosu yanındaki sahipsiz valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın bulunduğu yolu çift yönlü trafiğe kapatarak çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, TEDAŞ ekiplerine de bilgi verildi. Şüpheli valiz, bomba imha ekibinin çalışması sonucu fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, valizi bırakan 2 kişinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülere göre, önde yürüyen bir kişi eliyle yüzünü kapatarak elektrik panosunu işaret ederken, arkadan gelen kişi de valizi bırakarak uzaklaşıyor. Polis şüpheli 2 kişiyi arıyor.

DHA