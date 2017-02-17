Bombalı saldırı için keşif yapan PKK'lı tutuklandı

TERÖR örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ve bombalı saldırıda bulunmak amacıyla bir süre önce İzmir'e gelip keşif yaptığı belirlenen Y.Ç., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan bir teröristin kısa süre önce bombalı saldırıda bulunması amacıyla İzmir'e gönderildiğini belirledi. Teröristin peşine düşen polis, kısa sürede kimliğini belirleyip takibe başladı. Terörist Y.Ç.'nin keşif yaptığını saptayan polis operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Ç. kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. tutuklandı.

DHA