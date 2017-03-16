Bombalı saldırıda ölen tıp fakültesi öğrencisinin adı hekimlerin futbol turnuvasına verildi

SAMSUN Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen futbol turnuvasına, Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ölen tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın adı verildi. Birinci olan takımın kupasını Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş verdi.

İstanbul'da geçen 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında ölen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berkay Akbaş'ın adına Samsun Tabipler Odası tarafından futbol turnuvası düzenlendi. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamındaki turnuvada doktorlardan oluşan 8 futbol takımımı mücadele etti. OMÜ Fizik Bölümü Takımı ve Çarşamba Hekimleri Takımı arasında final maçı oynandı. Çarşamba Hekimleri Takımı, OMÜ Fizik Tedavi Takımı'nı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Birinci olan takıma kupasını Sinoplu olan Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş ve Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan birlikte verdi. Salim Akbaş, bu tür etkinliklerle oğlunun isminin unutulmamasının kendisi ve ailesi için çok büyük bir destek olduğunu belirterek Samsun Tabip Odası'na organizasyonda yer alanlara teşekkür etti.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, 2002 yılından itibaren düzenlenen turnuvaya bu yıl Berkay Akbaş adının verildğini belirterek, "Amacımız Berkay'ın adını yaşatmak hem de teröre karşı tepkimizi ortaya koymak. İnsanlar öldükleri zaman değil unutulduklarında ölür. Biz de hain bir terör saldırısında ölen tıp fakültesi öğrencisi Berkay'ın adını bu turnuva ile yaşatmak istedik. Bundan sonra her yıl Berkay'ın adı ile bu turnuva gerçekleştirilecek" diye konuştu.

DHA