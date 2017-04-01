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Samsun Haberi: Bonzai satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

Bonzai satmakla suçlanan şüpheli yakalandı
17:191 Nisan 2017
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Bonzai satmakla suçlanan şüpheli yakalandı
Bonzai satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

SAMSUN'da polisin takibi sonucu 3 kişiye bonzai sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Ruşen D. adliyeye sevk edildi.
Olay dün İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Ruşen D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekipler tarafından takibe alınan şüphelinin 3 kişiye 2 paket bonzai sattığı tespit edildikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ruşen D.'nin evinde yapılan aramada ise 15 gram daha bonzai bulundu.
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA

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