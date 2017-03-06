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Düzce Haberi: Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
16:106 Mart 2017
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Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi Üçköprü Köyü'nde 29 yaşındaki Zeki A., borç- alacak kavgasında 32 yaşındaki Suat Genç'i bıçaklayarak öldürdü.
Zeki A., iddiaya göre köyde karşılaştığı Suat Genç'ten borcunu ödemesini istedi. Bu yüzden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki A., yanındaki bıçağı çıkarıp Suat Genç'i bıçakladı. Suat Genç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suat Genç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Zeki A., Suat Genç'in durumunu kontrol etmek için gittiği hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen Zeki A.,  ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

DHA

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