Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Salih B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Çetin K.’nın kullandığı çalıntı motosikleti, üzerine benzin döküp yaktı.

İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Salih B., arkadaşı Çetin K.’dan alacağı olan 300 lirayı isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih B., Çetin K.'nın kullandığı motosikleti alıp boş bir arsaya götürdü, üzerine benzin döküp yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Salih B. ile Çetin K.’yı gözaltına aldı. Yapılan inceleme, yanan motosikletin Yenişehir İlçesi'nden çalındığı belirlendi.

DHA