Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı

Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı
22:148 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı
Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Salih B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Çetin K.’nın kullandığı çalıntı motosikleti, üzerine benzin döküp yaktı.
İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Salih B., arkadaşı Çetin K.’dan alacağı olan 300 lirayı isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih B., Çetin K.'nın kullandığı motosikleti alıp boş bir arsaya götürdü, üzerine benzin döküp yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Salih B. ile Çetin K.’yı gözaltına aldı. Yapılan inceleme, yanan motosikletin Yenişehir İlçesi'nden çalındığı belirlendi. 

  

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar