Boşandığı eşini öldürülme anı görüntüleri dava dosyasına girecek

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, hakkında koruma kararı bulunan boşandığı eşi 24 yaşındaki Esra Gövem'i bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Tolga Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Gövem'in ailesinin avukatının talebi üzerine, olay anı görüntülerin mahkeme dosyasına girip, izlenmesine karar verilerek, ertelendi.

Edremit'te bir oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Yavaşer, bir mobilya halı satılan mağazada çalışan 4 yıllık eşi Esra Gövem'den 1.5 yıl önce boşandı. Mahkeme çiftin şu an 3 yaşındaki kızları E.Y.'nin velayetini annesine verdi. Tolga Y.'nin, tehdit etmeye başladığı genç kadın için mahkeme koruma kararı aldı.

Tolga Y., geçen 29 Mayıs sabahı mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızını E.Y.'yi almak için, üvey kardeşi Serdar Ö. ile birlikte eski eşinin baba evine gitti. Esra Gövem kızını teslim etmek için kapıya çıktığı sırada, annesi Ferda Gövem de balkona çıkıp Tolga Y.'nin gelişini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Apartman girişine kadar gelen Tolga Y., kızını alarak kardeşine verdi. Ardından da genç kadını 8 yerinden bıçakladı. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Kızı ve kardeşiyle kaçan Tolga Y. ise üç gün sonra polise teslim oldu. Tolga Y., tutuklandı. Yanında götürdüğü kızı ise anneannesi Ferda Gövem'e teslim edildi.

Tolga Y. ve kendisine olayda yardım ettiği ileri sürülen üvey kardeşi Serdar Ö. hakkında Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava sürerken Tolga Y., Aile Mahkemesi'ne velayet davası açtı. Gerekçe olarak da kızının o ailede kalmasını istemediğini ve anneannenin çocuğa bakamayacağını iddia etti. Tolga Y., kızının ya kendi ailesinin yanında ya da devlette kalmasını istedi. Velayet davası, geçen 14 Mart'ta görüldü. Mahkeme heyeti, Tolga Y.'nin vasiliğini düşürdü. Anneanne Ferda Gövem, bu gelişme üzerine torununa vasi tayin edilmek için Aile Mahkemesi'nde girişim başlattı. Esra Gövem'in öldürülmesiyle ilgili Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Y. ve ailesi, öldürülen Esra Gövem'in annesi Ferda Gövem, babası Hasan Gövem, kardeşi Gökhan Gövem ve tarafların avukatmları katıldı.

Duruşmada söz alan Ferda Gövem, kızının koruma altındayken öldürüldüğünü belirtip, "Karşı tarafın tehditleri sürüyordu. Ama koruma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. En azından bundan sonra adalet yerini bulsun. Sanıklar, hak ettikleri cezayı alsın. Verilecek ceza bundan sonraki yaşanacak bu tür olaylara da örnek olmalı, kadınları devlet güvencesi altında olduğu, haklarının korunduğu anlaşılmalı" dedi. Gövem, sanıklardan tutuksuz yargılanan Serdar Ö., yardım ve yataklıktan yargılanması gerektiğini de talep edip, "olayda yardım ettiği görüntülerden açık şekilde görülüyor" dedi.

Gövem Ailesi'nin avukatı cinayet anı görüntü kayıtlarının dosyaya girmesini ve duruşmada izlenilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, olay anı görüntü kayıtlarının dosyaya girmesini ve duruşmada izlenilmesini talebini kabul edip duruşmayı erteledi.

DHA