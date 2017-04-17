Boşandığı hemşire eşini vurup, intihar etti (2)

SOSYAL MEDYADAN ELVEDA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, geçen yıl ayrıldığı eşi Gönül Taç'ı tabancayla 4 el ateş ederek ağır şekilde yaraladıktan sonra başına ateş ederek intihar eden Mehmet Yayla'nın olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 'Hadi çocuklar bak gün doğuyor sabahlara iyi değilim çocuklar” mesajını paylaştığı görüldü.

Facebook hesabından dün de, 'Bu genç yaşımda felek beni buldu güllerim açmadan çiçeğim soldu kimseler bilmiyor bana ne oldu kadere yenildim ağlama s.a.s” yazan Mehmet Yayla'nın 15 Nisan'da 3 çocuğuyla birlikte çektiği a “Çocuklarımı çoook seviyorum…Elveda' notunu yazdığı öğrenildi.

Mehmet Yayla'nın tabancayla yaraladığı Gönül Taç'ın Bursa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Gönül Taç'ın çalışma arkadaşları, Mehmet Yayla'nın boşanmasına rağmen Gönül Taç'ı sürekli rahatsız ettiğini, Ankara'daki kardeşinin ise bugün Mehmet Yayla ile konuşmak için Bursa'ya geleceğini, ancak bu olayın yaşandığını söylediler.

DHA