Boşanmak isteyen eşe silahlı saldırı kamerada

Cengiz ÇOBAN Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da börekçide çalışan Ayşegül D., boşanmak istediği eşi Ömer D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Dersaadet caddesinde bir börekçide saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ömer D., kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşegül D.'nin çalıştığı börekçiye geldi. Önce karısını darp eden Ömer D., çalışanların araya girmesinin ardından belindeki tabancayı çıkartarak 4 el ateş etti. 2 bacağından, 2'de karın boşluğundan yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine çalışma yapan polisler Ömer D.'yi yakaladı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Ömer D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA