Boşanmak isteyen eşini 4 kez kurşunlayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

KAĞITHANE'de boşanma davası açan eşini 4 kez kurşunlayarak öldürdükten sonra teslim olan Recep İnçke'nin ağılaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Recep İnçke'nin (35) konuşmak için çağırdığı eşi Nisa Ece İnçke'yi (25), dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra kurşunladığı, eşini tasarlayarak öldürdüğü yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI

İddianamede, Recep İnçke'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Recep İnçke'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ve "Ruhsatsız silah taşıma"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Recep İnçke, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA