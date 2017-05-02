Boşanmak isteyen karısını öldüren sanık savunma yapmak istemedi

Kağıthane'de boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 3 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke psikolojik olarak kendisini hazır hissetmediğini ileri sürerek savunma yapmak istemedi. Mahkeme, KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Derneği) davaya katılma talebini kabul etti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke'nin ağabeyleri Bedrettin Ece, annesi Caziye Ece ile kardeşi Sakine Ece de duruşmada hazır bulundu. KADEM, (Kadın ve Demokrasi Derneği) de, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu.

SAVUNMA YAPMADI

Geçen celse avukatı olmadığı için savunması alınamayan Sanık Recep İnçke bu kez kendisi savunma yapmak istemedi. Sanık, 'Psikolojik olarak şuanda ifade verecek durumda değilim' diyerek savunmasını daha sonra yapacağını söyledi. Daha sonra söz alan, öldürülen Nisa Ece'nin kız kardeşi Sakine Ece söz, ablasının sürekli şiddet gördüğünü belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA

Mahkeme heyeti, KADEM'in davaya katılma talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

KADEM BASIN AÇIKLAMSI YAPTI

Duruşma öncesi Ece ailesi ile birlikte kameralar karşısına geçen KADEM üyesi avukatlar davaya katılmak istediklerini belirtti. Avukat Betül Yanılmaz, 'Sanığın her türlü takdir indiriminden yaralanmak isteyeceğini biliyoruz ve maktulun hatıratına da saygısızlık edecceğinden endişe ediyoruz, bu nedenle buradayız' dedi. Bedrettin Ece de, kardeşini boşanma davasına bir hafta kala öldürüldüğünü hatırlatarak sanığın cinayeti öncesinden planladığını söyledi. Bedrettin Ece, 'sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz' dedi.

DHA