Boston'da Türk filmleri zamanı

16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 16 Mart'ta Yüksel Aksu'nun 'İftarlık Gazoz' filmi ile başlayacak ve 2 Nisan'da Zeki Demirkubuz'un 'Kor' filmi ile sona erecek. Kuzey Amerika'daki en eski ve saygın Türk film festivallerinden birisi olan BTFMF'nin bu yılki programında toplam 25 film yer alıyor. Festival filmlerin ardından konserler ve sergisi ile 23 Nisan'a kadar sürecek.

Boston'a Türk Filmleri Çıkarması

Bu yıl 16'ncı yaşını kutlayan, Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın, yayın organlarında da yer verilen Boston Türk Film Festivali, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı izleyicilerle buluşturuyor. Festival programında yer alan 18 filmin ise Kuzey Amerika'da ilk gösterimleri yapılıyor. Programdaki filmlerin yüzde yirmisinde kadın yönetmenlerin imzası bulunuyor.

Festival 16 Mart'da Yüksel Aksu'nun 'İftarlık Gazoz' filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki gösterimi ile başlıyor ve filmin gösterimini takiben Müze'de bir de açılış resepsiyonu yer alıyor. Festival programı: Onur Karaman'ın 'Atilla'nın Geçtiği Yer', Ümit Köreken'in 'Mavi Bisiklet', Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun 'Yarım', Ozan Açıktan'ın 'Annemin Yarası', Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal'ın 'Kötü Kedi Şerafettin', Görkem Yeltan'ın 'Yemekteydik ve Karar Verdim', Talip Karamahmutoğlu'nun 'Mezarcı', Çiğdem Sezgin'in 'Kasap Havası', Uğur Yücel'in 'Yazı Tura' ve 'Ejder Kapanı', Yavuz Turgul'un 'Muhsin Bey', Rıza Sönmez'in 'Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var', Özcan Deniz'in 'İkinci Şans', Atalay Taşdiken'in 'Arama Motoru', Hacı Mehmet Duranoğlu'nun 'Bir Filmi Aramak', Mete Gümürhan'ın 'Genç Pehlivanlar', Barış Kaya ve Soner Caner'in 'Rauf', Bedran Güzel'in 'Küçük Esnaf', Kıvanç Sezer'in 'Babamın Kanatları' ve Zeki Demirkubuz'un 'Kor' adlı filmlerinden oluşuyor.

2017 BTFF Türk Sineması'nda Mükemmellik Ödülü'nün sahibi Uğur Yücel

11'ıncı yılını kutlayan Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'nün bu yılki sahibinin Uğur Yücel olduğu açıklandı. Ünlü aktör ve yönetmene ödülü 24 Mart'ta Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde 'Muhsin Bey' filminin yenilenmiş kopyası Kuzey Amerika ilk gösteriminden sonra düzenlenecek bir törenle verilecek.

2007'den beri BTFF tarafından her yıl bir yönetmene Türk sinemasına katkılarından dolayı verilen ödülün önceki yıllardaki sahipleri; Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim, Tayfun Pirselimoğlu, Erden Kıral, Reis Çelik, Onur Ünlü ve Çağan Irmak olmuştu.

Belgesel ve Kısa Film Yarışmasını kazanan filmlerin ödülleri veriliyor

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nün sahibi Emre Kayış'ın Çevirmen, En İyi Kısa Film Seyirci Ödülü'nü alan Atilla Ünsal'ın Sonra Uyandım, En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nün sahibi Özlem Sarıyıldız ve Yunus Emre Aydın'ın İstanbul Makamı, En İyi Belgesel Seyirci Ödülü'nü alan Bahriye Kabadayı Dal'ın Baksı: Ütopyadan Gerçeğe adlı filmleri de festival programında seyirci ile buluşuyorlar. Film gösterimlerinden sonra ödül töreni ve Boston Globe Gazetesi'nin film eleştirmeni Peter Keough'nun moderatörlüğünü yaptığı, yönetmenlerle söyleşiler de programda yer alıyor.

Festivalin müzik programında özgün resital ve konserler yer alıyor

Festivalin müzik programı Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konzertmeisteri Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal'ın sunacağı keman ve piyano resitali ile 6 Nisan'da başlıyor. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın neyzeni Burcu Karadağ ve kanun virtüözü Tahir Aydoğdu'nun 13 Nisan'daki konseri ve kanun ve ney atölyeleri ile devam eden Festival, 22 Nisan'da Neotolia grubunun geleneksel türküleri ve Anadolu'da varolmuş uygarlıkların müziklerini kendi yorumları ve düzenlemeleri ile sunacakları konseriyle sona eriyor.

'Anadolu-Medeniyetlerin ve Kültürlerin Kavşağı' sergisi açılıyor

Festival çerçevesinde ayrıca bir de sergisi düzenleniyor. Sanatçı Erkut Onart'ın özgün ları 'Anadolu – Medeniyetlerin ve Kültürlerin Kavşağı' başlığıyla Boston Üniversitesi Howard Thurman Center'da 3-23 Nisan tarihleri arasında sergileniyor.

Boston Türk Film Festivali'nin bu yıl da yüksek kalibreli ve zengin bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktığını belirten festival kurucu direktörü Erkut Gömülü, festival aracılığıyla Türk sinemasının ve yönetmenlerinin ve genelde Türkiye'nin ABD'deki tanıtımına önemli bir katkı sağlandığını ifade etti.



DHA