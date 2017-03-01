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Çanakkale Haberi: Bot alabora oldu, 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Bot alabora oldu, 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı
00:551 Mart 2017
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Bot alabora oldu, 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı
Bot alabora oldu, 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları alabora olan 35 kaçağı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Biber Deresi Mevkii açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye, Mali, Uganda, Kongo, Afganistan ve Eritre uyruklu 35 kaçağın bulunduğu bot, su alarak alabora oldu. Denizin ortasında yaşam mücadelesi veren kaçakların yardımına bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kaçaklar Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada battaniye, eşofman, su ve yiyecek dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

DHA

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