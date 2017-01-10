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Kayseri Haberi: Boydak’ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

Boydak’ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı
15:4510 Ocak 2017
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Boydak’ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı
Boydak’ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

BOYDAK Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu.
Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür istanbul'da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar.Tekrar aramıza katılacaklar inşallah."

DHA

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