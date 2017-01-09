Boydak'ların da bulunduğu FETÖ'den tutuklu 67 sanık ikinci kez hakim karşısında(3)

MALIMA MÜLKÜME EL KOYDULAR

67 sanıklı FETÖ davasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklarda Metin Gök, tutuksuz sanıklar Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Mustafa Özdemir, Mahmut Göncü, Hamza Çim ve Ömer Geneci kendilerine yöneltilen suçlamalar konusunda savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan öğretmen Mahmut Gök savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, “Yaşanan soruşturma nedeniyle malıma mülküme el konuldu. Devletin bir tek kuruşunu boşuna harcamadım. Sadece sıralı amirlerimden emir aldım. Bunların hepsi için vatan sağ olsun diyorum. Mesleki yaşamımda hiçbir disiplin cezası almamışken şimdi terör örgütü üyesi olma suçundan cezaevindeyim. ByLock kullanıcısı olduğum söyleniyor. Ancak, ben bu programı ne kullandım ne de cep telefonuma indirdim” dedi.

İDAMIN GELMESİNİ İSTİYORUM

Tutuksuz yargılanan röntgen teknisyeni Mustafa Özdemir ise savunmasında, “Yargılandığım her şeyin hayal gücüne dayalı bilgilerle olduğunu düşünüyorum. Hiç kimsenin adamı olmadım. Bir yere gelebilmek için birilerinin adamı olmak gerekiyor. Hakkımda ifade veren Seyit isimli gizli tanığı tanıyorum. Kendisi olmasa bile birinci derece yakınları FETÖ’den dolayı tutukludur. Ben, vatandaş olarak idamın gelmesini istiyorum. Vatan haini olarak yaşamaktansa beni idam edin” diye konuştu. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Mahmut Göncü, Hamza Çim ve Ömer Geneci de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını, mallarına konulan tedbirlerin kaldırılması ve beraatlerini talep ettiler. Mahkeme duruşmanın yarın devam etmesini kararlaştırarak davayı sonlandırdı.

DHA