Boydaklarında bulunduğu FETÖ davasına 3’üncü gününde devam edildi

KAYSERİ'de Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding sahip ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 3’üncü gününde, tutuklu sanıklar Ali Yanık ve Metin Çiftçi ile şikayetçi İsmail Arıcı ifade verdi.

Adalet Sarayı konferans salonunda görülen davaya, şu anda özel bir iletişim şirketinde çalışan tutuklu sanıklardan Ali Yanık, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi SEGBİS ile katıldı. Yanık’ın suçun işlendiği iddia edilen tarihte FETÖ’nün cemaat evlerinde öğrenci olarak kaldığını belirten Ali Yanık savunmada, "Daha önce yaptığım savunmaları kabul ediyorum. Ben bu örgütün herhangi bir yapısında bulunmadım. Sadece öğrencilik dönemimde maddi sıkıntı çektiğim için evlerinde kaldım. Çalıştığım işyerine internet üzerinden başvuru yaparak başladım. Benim üzerime suçları atan kişiyi tanımıyorum. Cemaat evinde kaldığım sürece hiç bir kod adım olmadı. Ev ağabeyliği yapmadım. Kimseye sınav sorusu çalıştırıp dağıtmadım" dedi.

EVİN AĞABEYİNİ TANIMIYORUM

Cemaat evinde kaldığı dönemde sigara gibi kötü alışkanlıklarının mevcut olduğunu belirten Yanık, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Erciyes Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2 yıllık üniversite okudum. Başka bir öğrenciye ders çalıştıracak yeterliliğe sahip değilim. Bu örgüte ait banka hesabım yoktur. ByLock kullanmadım. Benim bu örgütle evlerinde kısa bir dönem kalmam dışında herhangi bir bağlantım olmadı. Bu yönden beraatımı istiyorum."

Tutuksuz sanık Ali Yanık, Mahkeme Başkanının "Evin ağabeyi kimdi" sorusu üzerine, "Evin ağabeyinin kim olduğunu bilmiyorum. Evdeki kimseyi tanımıyorum. Eve yaka kartım vardı, onunla girip çıkıyordum" yanıtını verdi.

TUTUKLU POLİS: DEMOKRASİYE İNANAN BİRİYİM

Tutuklu sanık 24 yıllık polis memuru Metin Çiftçi ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Malatya’dan getirildiğini söyledi. Çiftçi, "Ben 2012 Eylül ayından 2016 Ağustos ayı arasında Malatya’da görev yapmaktaydım. Hakkımdaki iddiaları Kayseri’de işlemem mümkün değil. Benimle ilgili delilsiz, asılsız iddialara yer verilmiştir. Bunlar masa başında yazılmış asılsız iddialardır. Hayatımda hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı tavır almadım. Ben demokrasiye sonuna kadar inanan biriyim" diye konuştu.

HESABIMI KAPATMIŞTIM

Çiftçi, Bylock programı kullandığı ve Bank Asya’da hesabının olduğu iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bank Asya hesabımı 2004 yılında kredi kartı kullanma düşüncesiyle açtım. Bu kredi kartını 2014 yılına kadar kullandım ve kapattım. Hesabımın halen nasıl kapanmadığını anlamış değilim. Herhangi bir örgütten teslimat alarak bu açtığım hesaba para yatırmış değilim. By-Lock programını kullanmadım. Kullandığım söyleniyorsa kimlerle yazışma yaptığımın tespitinin yapılmasını istiyorum. Asılsız ve delilsiz olarak suçlanmamam anayasaya aykırıdır. Meslek hayatım boyunca hukuksuz bir iş yapmadım. 4.5 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmaktayım. Meslekten ihraç edildim. Eşim çocuklarım mağdur oldu. Yüce mahkemenizden beraatımı istiyorum."

BOYDAKLAR FİRMAMIZIN KAPANMASI İÇİN DAVA AÇTI

Esnaf İsmail Arıcı da duruşmaya şikayetçi olarak katıldı. İfade veren Arıcı, "Biz, İstikbal Osman Şaş adıyla sucuk üretimine başladık. Boydaklar markamızda İstikbal ismi olduğu için bu markanın kapanması için dava açtı. Türk Patent Enstitüsü belgemizi verdi. Bize yapılan baskılar sonucu işimizi yapamaz olduk. Et aldığımız yerden artık alamaz olduk. Peşin para ile çalıştırdığımız yerler artık bizimle çalışmadı. 5 milyona yakın malvarlığım yok oldu. Bu davada ben şikayetçiyim. Kimseden korkumuz yok. Vatana canımız feda olsun" dedi.

Duruşmada söz alan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak şikayetçi Arıcı’ya, "İstikbal’den başka marka yok muydu Neden İstikbal ismini koymak istemiş Bizden daha ünlü markalar da vardı onların adını neden koymamış" die sordu. Boydak’ın sorusunu cevaplayan Arıcı, "Ben sucuğa Boydak ismi koymadım, İstikbal koydum. Bunda bir şey yok" dedi.

Mahkeme heyeti, alınan ifadelerin ardından duruşmaya öğle tatili nedeniyle ara verdi.

DHA