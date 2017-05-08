Bozcaada Doğa Buluşması'nın 3'üncüsü gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde çevre gönüllüleri 3'üncü Bozcaada Doğa Buluşması'nda bir araya geldi. 2 gün süren etkinlikte çevreciler, çevre temizliği, çevre temalı söyleşiler, forumlar ile dayanışma pikniği gerçekleştirildi.

Bozcaada Forum'un öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bozcaada Doğa Buluşması' 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş, Bozcaada Belediyesi AK Parti Meclis üyesi ve Bozcaada Bağcılar Kooperatifi Başkanı Sabri Güler çevreciler, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, İDA Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İlhan Pirinçciler ve çeşitli illerden birçok çevre gönüllüsü katıldı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Temiz Bozcaada', 'Çöp Atma' sloganları ile ada merkezinde çevre temizliği yapan gönüllüler, temizliğin kirletmemekten başladığının altını çizerek temiz bir çevrede yaşamak istediklerini belirtti. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda projeler yürüten Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Bozcaada Rüzgar Elektrik Santralini ziyaret edip, santral yetkilisi Kerim Kılavuz'dan detaylı bilgi aldı.

Etkinliğin ikinci gününde Çevre Forumunda ise, çevre mücadelesini güçlendirmek için neler yapılabileceği konuşuldu. Forum'un ardından etkinlik Dayanışma Pikniği, söyleşiler ve ödül töreni ile sona erdi.

DHA