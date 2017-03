Bozdağ: Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki toplantı gerilimine ilişkin, "Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Hukuk devletine yakışır bir şey hiç değil. Teröristler kendilerini ifade etme hakkı var. Ama demokratik bir ülkenin bakanı bir toplantıda görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor. Ne biçim bir demokrasidir ki, teröristler için her şey serbest özgürlük var. Her türlü himaye, destek var. Ama meşru hükümetler için büyük engeller çıkarılıyor. Bundan çok büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aggenau'daki toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanı ile olan bu randevuyu iptal ettim" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Fransa'da, Almanya'daki toplantı gerilimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Her defasında insan hakları, demokrasini üstünlüğü, ifade hürriyeti üzerine konuşmalara yapan kendileri dışında herkesi bu konudaki eksiklikleri ile suçlayan ve bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Toplantı hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin teminat altına aldığı bir hak. İfade hürriyeti bu kapsamda önemli bir hak."

HUKUK DEVLETİNE YAKIŞIR BİR ŞEY HİÇ DEĞİL

"İnsanlar bir araya geliyor izin vermiyorsunuz. Bunun adına da demokrasi diyorsunuz. Kusura bakılmasın çok net bir şekilde söylüyorum; bu demokrasi, ifade özgürlüğü ile izah edilebilir bir şey değildir. Hukuk devletine yakışır bir şey hiç değil. Bir bakanın kendisini ifade etmesine izin verilmeyen bir demokrasi olabilir mi Maalesef bunu yaşadık, gördük bugün. Hatırlarsanız, sayın cumhurbaşkanımız video konferans sistemi ile Almanya'daki Türk toplumuna hitap edecekti. Buna izin verilmedi."

TERÖRİSTLER İÇİN HER ŞEY SERBEST ÖZGÜRLÜK VAR. HER TÜRLÜ HİMAYE, DESTEK VAR

"Ama terörist başı Murat Karayılan'ın Kandil'den video konferans sistemi ile Almanya'daki taraftarlarına ifade edebilme imkanı bulabildi. Teröristler kendilerini ifade etme hakkı var. Ama demokratik bir ülkenin bakanı bir toplantıda görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor. Ne biçim bir demokrasidir ki, teröristler için her şey serbest özgürlük var. Her türlü himaye, destek var. Ama meşru hükümetler için büyük engeller çıkarılıyor. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı hukuk devletinin gereklerini yapmak değildir."

BU DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİRMEMİŞ OLMANIN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR

"Bu demokrasiyi içselleştirmemiş olmanın somut bir göstergesidir. Sadece kendilerine göre bir demokrasi, hukuk, insan hakları anlayışı ortaya konuyor. Bunlar evrenseldir. Dünyanın her yerinde geçerlidir. Türkiye'de yargı ile ilgili bir şey olduğu zaman herkes hükümete, Türkiye'nin yargısına baskı yapıyor."

TÜRK YARGISI KARAR VERDİĞİ ZAMAN HERKES HÜCUM EDİYOR

"Aman yargısı şöyle, böyle yapmasın diye akıl veriyorlar. Kendi ülkelerinde yargı ile ilgili bir şey olduğunda Türk hükümeti, bu konuda talepte bulunduğunda, teröristlerin iadesini istediğinde orada bizim yargımız bağımsız, tarafsız. Türk yargısı karar verdiği zaman herkes hücum ediyor. Türk yargısı, Avrupa'daki yargı gibi bağımsız ve tarafsızdır. Alman yargısı gibi tarafsız ve bağımsız yargıdır. Türk yargısının aldığı kararları siyasi kararlar gibi takdim etmek Türk yargısını ve hukukunu aşağılayan yaklaşımlar içerisine giriliyor."

BUNDAN ÇOK BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM

"Bundan çok büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokrasi güçlüdür. Türkiye'de herkes kendisini ifada etmek için istediği toplantıyı yapabilir. Almanya'dan kim toplantı, gösteri yapmak istiyorsa, Türkiye'nin neresinde açıklama yapmak istiyorsa, bütün belediyeler, salonlar açıktır. Gelip pekala yapabilirler."

AGGENAU'DAKİ TOPLANTI İPTAL EDİLİNCE BEN DE ALMAN ADALET BAKANI İLE OLAN BU RANDEVUYU İPTAL ETTİM

"Maalesef burada demokrasi, Avrupa insan hakları sözleşmesi ile bağdaşmayan gibi bir yaklaşım ile karşı karşıyayız. Almaya'da sayın Zeybekci'nin de programının iptal edildiğini duydum. Bu antidemokratik yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değildir. Bunların olması lazım. İfade, toplanma hürriyeti bütün demokrasilerde teminat altındadır. Koruyucudur devletin organlarıdır. Bu haklar Türkiye söz konusu olduğunda yok sayılıyor. Türkiye aleyhine çalışan terör örgütleri söz konusu olduğunda sonuna kadar kapılar açılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. büyük bir çifte standarttır. Demokrasi ve insan hakları ile izahı yoktur. Almanya'ya gitmiş olsaydık bugün, Adalet Bakanın görüşme talebi vardı randevulaştık. Bazı konuları görüşme imkânımız olacaktı. Ancak, Aggenau'daki toplantı iptal edilince ben de Alman Adalet Bakanı ile olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantı olmayacak Buradan Türkiye'ye döneceğiz."



Görüntü dökümü

-Bozdağ'ın konuşması

DHA