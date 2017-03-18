Bozdağ: Sanırsınız ki, 16 Nisan'da Almanya'da hükümet sistemi oylanacak

BURSA'da Anadolu Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği programa katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Bakan Bozdağ, "Sanırsınız ki biz, Türkiye'nin hükümet sistemini değil de Almanya'nın hükümet sistemini değiştirip, değiştirmeyeceğimizi 16 Nisan'da oylayacağız. Herkesi bir panik ve korku sarmış durumda. Yahu size ne Biz kendi hükümet sistemimizi değiştirip, değiştirmeyeceğimizi oylayacağız. Sizin hükümet sisteminize dair bizim bir oylamamız yok ki" dedi.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde Anadolu Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği programa katılan Bakan Bozdağ, referanduma sunulan anayasayı değişikliğini gençlere anlattı. Bozdağ, "Zayıf iktidar olsaydık şimdiye kadar bizi çoktan götürürlerdi. Götüremediler, bundan sonra da Allah'ın izniyle götüremeyeceklerdir. Çünkü bizim dayımız aziz Türk milletidir. Dayısı millet olanı, dayısı başka kirli ve karanlık güçler olanlar asla yenemezler" dedi.

'AVRUPA'DA BÜYÜK TELAŞ GÖRDÜK'

Referandum kararının alınmasının ardından sadece Türkiye'de değil yurt dışına da geziler düzenlediğini dile getiren Bakan Bozdağ, "Avrupa'ya gittik. Orada büyük bir telaş gördük. Avusturya, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, Danimarka telaş ve korku içinde. Sanırsınız ki biz Türkiye'nin hükümet sistemini değil de Almanya'nın hükümet sistemini değiştirip, değiştirmeyeceğimizi 16 Nisan'da oylayacağız. Herkesi bir panik ve korku sarmış durumda. Yahu size ne Biz kendi hükümet sistemimizi değiştirip, değiştirmeyeceğimizi oylayacağız. Sizin hükümet sisteminize dair bizim bir oylamamız yok ki" dedi.

'HAYIR DİYENLER TERÖRİST' ELEŞTİRİSİNE YANIT

Hayır propagandası yapanların sanki Ak Parti tarafından terörist ilan edildiği eleştirilerine yanıt veren Bakan Bozdağ, "Biz şimdi propaganda yapanları söyleyince hemen deniyor ki, 'Hayır diyene terörist diyor'. Bunu kim diyorsa ahlaksızın büyüğüdür, çarpıtan da ahlaksızın büyüğüdür" dedi.

CHP'NİN ERBAKAN'I ANMASI

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi’nin Ankara’da düzenlediği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu reform olsun diyenler var, olmasın diyenler var. Propagandayı yapanlara bakın. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın ölüm yıldönümündeki anma toplantısına kim katıldı 28 Şubat'ın önden çekişli arabası da CHP'dir, arkadan çekişli arabası da CHP'dir. Yandan, soldan, ortadan bütün destekçisi CHP'dir. 28 Şubat'ın en büyük mağduru Necmettin Erbakan'dır. Gitti oraya elini açtı dua etti. Niye gitti Bu halk oylaması olmasaydı hiçbir güç Sayın Kılıçdaroğlu'nu o toplantıya götürüp, Erbakan hocaya dua ettiremezdi. Sizden korktuğu için, Saadet Partililerinin oyuna ihtiyacı olduğu için yaptı. Bu sistem geldiği zaman herkes sizin oyunuza bakacak. Başka mahallelere de açılmak zorunda kalacak."

"CUMHURBAŞKANINA SAYGISIZ DİL KULLANMAYIN TALİMATI VERİLDİ"

Referandum sürecinde CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için saygısızlık ifade eden bir dil kullanılmaması yönünde teşkilatlara talimat verdiğini söyleyen Bozdağ, "Tayyip Bey'i her mahalle seviyor. O yüzden 16 Nisan akşamına kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan deyin, sakın saygısızlık ifade eden bir dil kullanmayın. 16 Nisan'a kadar saygı orucu tutma kararı almışlar. Ben de diyorum ki, 'Sayın Kılıçdaroğlu bir dünya bir araya geldi bu millet Tayyip Bey'i kimseye yedirmedi, senin bu şark kurnazlığına mı yedirecek" dedi.

"BEN ÇOCUKKAN BAYKAL BAKANDI"

Seçilme yaşının 18'e indirilmesini eleştiren CHP'ye yanıt veren Bakan Bozdağ, "Sanki 18 yaşını dolduran herkes parlamentoya girecek. Yok öyle bir şey. Bu bir fırsattır. Allah'ın nasip ettiği bazı gençler bu imkanı kullanabilir. Ben çocukken Baykal bakandı. Ben ilkokul öğrencisiyim Sayın Baykal bakan. Biz geldik gidiyoruz hala mecliste" diye konuştu.

Bakan Bozdağ buradaki programının ardından Bursa'daki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

DHA