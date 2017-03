Bozdağ: Sanırsınız ki, 16 Nisan'da Almanya'da hükümet sistemi oylanacak (2)

'HAKİM VE SAVCILARIN İHRACI HUKUK DEVLETİNİNİN GEREĞİ'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ilişkin (FETÖ/PDY) tutuklu hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcının meslekten ihracıyla ilgili Bursa'da konuştu.

Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK'nın dün 202 hakim ve savcının ihraç etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Yargıdaki yapılan değerlendirmeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bazı hakim ve savcıları meslekten uzaklaştırma kararı alması hukuk devletini korumak, yargının bağımsız ve tarafsız vasfını korumak, yargı içerisinde tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş kişilerin meslekte kalmasına izin vermemekten ibarettir. Hukuk devletinin gereğini yapmaktır” dedi.

Anayasa'nın 138'inci maddesi gereği hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, "Anayasa, 'kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle karar verirler' ifadesine yer veriyor. Bu son derece önemli. Yargı görevini yapan kişilerin kendi vicdani kanaati olabilir, kendi fikri olabilir, başka düşünceleri olabilir ama görevini yaparken vicdanın Anayasa'ya bağlı olması, kanuna ve hukuka bağlı olması vereceği kararın da bu bağlılık çerçevesinde verilmesini şart koşmaktadır. Yargıdaki yapılan değerlendirmeler, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bazı hakim ve savcıları meslekten uzaklaştırma kararı alması hukuk devletini korumak, yargının bağımsız ve tarafsız vasfını korumak, yargı içerisinde tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş kişilerin meslekte kalmasına izin vermemekten ibarettir, hukuk devletinin gereğini yapmaktır. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaktır. Bu açıdan olaya bakmakta fayda vardır” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102'nci yılı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaştığı, “Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine 'hayır' demek vatan borcumuzdur” mesajının hatırlatılması üzerine Bozdağ, “Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına gelince. Bu halk oylamasında 'evet' diyenler de kendini vatansever ifade ediyor, 'hayır' diyenler de kendilerini vatansever kabul ediyor. 'Evet' diyenler de Türkiye için en iyi sonuçlara doğrucağına inanıyor ve onun için propagandasını yapıyor. ‘Hayır’ diyenler de Türkiye için en iyi sonuç doğuracağına inanıyor. Burada önemli olan 'evet' veya 'hayır' propagandasını yapanlardan ziyade, 'evet' veya 'hayır' diyecek vatandaşlarımızın kararıdır. Şehitlerimizin veya dini kavramlarımızı halk oylaması sürecine alet etmek hem şehitlerimize hem de bu kavramlara büyük bir saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

'DİN ADAMLARI PARANOYASI VAR'

Bozdağ, ayrıca, 2016 yılında Almanya'da yüzlerce göçmen derneklerine saldırı gerçekleştirildiğini ve bunların hiçbirinin gerçek anlamda aydınlatılmadığını dile getirerek, “PKK'lı teröristler, darbeciler, DHKP teröristleri, FETÖ teröristleri Almanya'da geziyor. Alman hükümeti, Türkiye'nin kurduğu cami derneklerinde, 'imamları nasıl terörist yaparız' diye arama yapıyor, oralarda terörist arıyor. Böyle bir şey olmaz. Din adamlarının tamamını güvenlik tehdidi olarak gören bir paranoya var” dedi.

'CAN DÜNDAR ALMANYA LEHİNE HANGİ İŞİ YAPTI '

Bozdağ, Almanya'nın, Türkiye'ye yönelik, "Siz insan haklarını ihlal ediyorsunuz, hukuku çiğniyorsunuz" lafını duymaya hiç alışmadığını belirterek, "Can Dündar, Almanya Cumhurbaşkanı tarafından sarayda ağırlandı. Adalet Bakanı resepsiyonda bir konuşma yaptı ve orada ittifak gördü, her türlü desteği aldı. Şimdi buradan Alman yetkililere soruyorum, bu kişi Almanya'nın lehine hangi işi yaptı da Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı da dahil Almanya'nın bütün makamları buna bu kadar imkan, değer ve destek veriyor Kim ki Türkiye'ye, Türk milletine söverse, aleyhine çalışırsa Almanya Cumhurbaşkanı onu sarayda ağırlar" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, ardından Bursa İl Dernekleri Federasyonu’na (BİLDEF) geçti.

DHA