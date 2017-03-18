Bozdağ: Sanırsınız ki, 16 Nisan'da Almanya'da hükümet sistemi oylanacak (3)

'KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'nın Gürsu İlçesi'ne geçerek, Belediye Meydanı’nda nokta mitinginiyle vatandaşlara seslendi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Bozdağ, “Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki, ‘Başbakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı olursa kavga çıkar.’ Kafası karışık. Bu sistemde başbakanlık ile cumhurbaşkanlığını birleştiriyoruz. Kavga çıkmasın diye biz bunu getiriyoruz. Bu Kılıçdaroğlu 'gizli evet'çi ama haberi yok adamların. Emin olun, biz onun dediği sakıncalar olmasın diye bunu getiriyoruz. Kılıçdaroğlu, eğer çift başlılık çok iyi bir şey ise CHP'nin başına eş bir genel başkan seçin, gül gibi ikiniz beraber partiyi yönetin” dedi.

Almanya'da bugün bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge de değinen Bakan Bozdağ, “Almanya'da PKK terör örgütü Almanya polisinin aldığı güvenlik tedbirleri altında gösteri yaptı. Türkiye'deki referandumda 'hayır' çıksın diye Almanya'nın himayesinde nasıl bir gösteri, nasıl bir toplantı yaptığını hep beraber gördük” şeklinde konuştu.

Bozdağ, Gürsu’daki konuşmasının ardından Kestel ilçesine geçerek burada da nokta mitingi düzenledi.

DHA