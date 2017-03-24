Bozdağ: Sayın Kılıçdaroğlu İslami literatüre bayaağı dilini alıştırdı. Helali, haramı bu sayede öğrendi

Gülseli KENARLI Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziosmanpaşa'da avukat, mimar, mühendis ve mali müşavirlerle bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatroları salonundan yapılan toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Milletvekili sayımızı bu düzenleme 550'den 600'e çıkarıyor. Kıyamet kopuyor 'bu kadar vekil olur mu' 50 kişiye vereceğiniz para haramdır' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu İslami literatüre bayağı dilini alıştırdı. Helali, haramı bu sayede öğrendi. Bu süreç var ya neler öğretecek hepimize hep beraber göreceğiz" dedi.

"HALKTAN KORKULDUĞU İÇİN KARŞI ÇIKILIYOR"

Bakan Bozdağ, "Bu sistem milleti, hükümeti seçme konusunda da tam hak sahibi, tam yetkili, tam egemen görüyor. Bu düzenlemeler özü itibariyle egemenliğin her alanda, yasama ve yürütmeyi belirleme alanında da yegane sahibinin halk olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda cumhuriyeti lafzı ve ruhuyla ilk defa uygulamaya koyan bir düzenlemedir. Peki diyeceksiniz 'niye karşı çıkılıyor'. İşin özü şu; halktan korkulduğu için karşı çıkılıyor. Ben halkın rızasını alamam diye endişe ediliyor" şeklinde konuştu.

"PARTİLER KENDİ MAHALLELERİNİN DIŞINDA MAHALLELER OLDUĞUNU GÖRECEK"

Bekir Bozdağ, "Şimdi partiler mutlu. CHP kendi mahallesinde, Ak Parti kendi mahallesinde, MHP kendi mahallesinde, diğerleri kendi mahallesinde, kendi gettosunun içinde tabanının alkışlatacak laflar üretmeye, politikalar, programlar üretmeye çalışıyor, vakit onunla geçiyor. Bu sistem sizin reylerinizle geçince partiler kendi mahallelerinin dışında mahalleler olduğunu görecek. Kendilerinin dışında da başkalarının olduğunu fark edecek. Ve artık sadece kendi tabanının rızasını, alkışını, gönlünü alan fikirler, politikalar, programlar üretmek yerine toplumun bütün kesimlerinin rızasını ve alkışını alan politikalar, programlar, fikirler üretmeye çalışacak. Bu siyaseti normalleştirecek, kutuplaşmaları ortadan kaldıracak. Herkesi birbirine yaklaştıracak ve birleşmeyi sağlayacak, orta noktayı ve merkezi güçlendirecek. Ortak akıl toplum ortak iyiliğini daha iyi noktaya taşıyacaktır. Bu açıdan da baktığınızda bu sistem milletle kucaklaşmak ve milletin rızası için ter dökmek isteyenlere güç aktaran bir sistemdir. Milleti ayrıştıran, ötekileştiren, mahallesinin dışına çıkmaktan korkanları korkutan bir sistem" dedi.

DHA